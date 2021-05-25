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Москвичи смогут арендовать у столицы более 800 машино-мест рядом с домом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичи смогут арендовать у столицы более 800 машино-мест рядом с домом

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Милашенкова Карта всех событий

Москвичи могут арендовать у города более 800 парковочных мест рядом с домом на западе, юго-западе, северо-востоке и северо-западе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что взять в аренду машино-место смогут собственники квартир или наниматели жилья по социальному найму.

— Сейчас жителям Москвы доступно для аренды 831 машино-место в девяти районах города: Крылатском, Очаково-Матвеевском, Ломоносовском, Тропареве-Никулине, Филевском парке, Чертанове Северном, Нижегородском, Южном Медведкове и Куркине. Объекты расположены в подвальной части многоквартирных домов и в отдельно стоящих паркингах, — отметил Владимир Ефимов.

По его словам, в 2020 году москвичи арендовали у города 401 машино-место, а с начала 2021 года было арендовано 85 парковочных мест. Уточняется, что цена аренды варьируется в зависимости от расположения парковки. Между ТТК и МКАД стоимость машино-места будет составлять 3,2 тысячи рублей за один квадратный метр, а между Бульварным кольцом и Садовым кольцом цена увеличится до 7,2 тысячи рублей.

— Возможность арендовать у города машино-места появилась у жителей осенью 2017 года. В 2021 году наибольшим спросом пользовались парковочные места в Южном, Северо-Западном и Юго-Западном округах столицы. Самый бюджетный объект этого года был передан в наем за 24,2 тысячи рублей в год — это восьмиметровое машино-место на Крылатской улице, — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, самое дорогое парковочное место расположено на улице Милашенкова. За машино-место площадью 21,3 квадратного метра отдали 69 тысяч рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Дептранс Москвы назвал пользу от ограничения скорости до 30 километров в час.

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