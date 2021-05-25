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Более 25 тысяч новых опор освещения установят в Москве до конца 2021 года
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более 25 тысяч новых опор освещения установят в Москве до конца 2021 года

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

В столице до конца этого года появится более 25 тысяч новых осветительных опор. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Новые объекты освещения установят в городских дворах, на территориях школ и детских садов. При этом более трети из них поставят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Все осветительные приборы будут светодиодными. Этот вид ламп долговечнее и на 30 процентов экономичнее натриевых и галогеновых аналогов, а также отличается приятным теплым светом.

— Всего с 2011 года в столице установлено 249 тысяч новых опор наружного освещения. Количество осветительных приборов увеличилось в 1,6 раза, — отметила пресс-служба ведомства.

Добавляется, что Москва является одним из самых освещенных городов мира. По этому показателю столица России входит в первую пятерку наряду с Токио, Парижем, Лондоном и Нью-Йорком.

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ТиНАОсветодиодные лампыМосква
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