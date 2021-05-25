Семнадцать проектов систем безопасности для переходов одобрили в Москве в 2021 году

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С начала этого года эксперты одобрили семнадцать систем безопасности пешеходных переходов в столице. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Валерий Леонов.

За этот год положительные заключения специалистов получили проекты, разработанные для трех столичных округов. При этом большая их часть появится на территории Новомосковского округа — там новые системы безопасности установят на 15 переходах. Также новые объекты модернизации появятся в Алтуфьеве (СВАО) и Хамовниках (ЦАО).

— В проектах оснащения переходов системой безопасности и мониторинга предусматривается целый комплекс работ, в том числе ремонт системы электроснабжения и установка новых осветительных приборов, формирование программно-технического комплекса локальной системы безопасности и мониторинга, — приводятся слова Леонова на официальном сайте мэра столицы.

Проекты систем безопасности переходов предусматривают сбор, обработку и хранение данных об объекте. Вся информация будет передаваться для анализа в диспетчерский центр. Это позволит улучшать ситуацию на дорогах и повышать уровень безопасности пешеходов.

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