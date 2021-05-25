Жители столицы прислали 584 предложения по изменению скоростных режимов в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Гиляровского Карта всех событий

Москвичи прислали 584 предложения по изменению скоростных режимов в городе. В большинстве из них предлагается снизить скорость. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Жители столицы предложили ввести ограничения в 40–50 километров в час на улицах, расположенных рядом со школами, детскими садами и жилыми домами, а также в центре города. В качестве примера для подобного ограничения перечисляются улицы Гиляровского, Гашека, Псковская, Староникольская, 1-я Прядильная, а также Валдайский проезд.

При этом москвичи высказались за повышение скоростного режима на следующих магистралях и улицах: Киевское шоссе, Дмитровское шоссе, Волоколамское шоссе, Северо-Западная хорда, проспект Генерала Дорохова и Аминьевское шоссе, уточнила пресс-служба ведомства.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Таким образом 70 процентов присланных идей связаны с понижением скоростного режима в Москве, 30 — с его повышением.

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