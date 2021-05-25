Еще 7884 случая коронавируса выявили в России за сутки
За минувшие сутки в 84 регионах России обнаружили 7884 новых случая COVID-19. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает Telegram-канал Оперативного штаба Москвы.
Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Уточняется, что 11,9 процента выявленных за сутки случаев коронавируса протекают без клинических симптомов.
При этом за последние 24 часа от инфекции полностью выздоровели 8743 пациента. Еще 393 человека скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.
На сегодняшний день в России выявлено 5 017 795 случаев заболевания в 85 регионах. Выздоровели 4 632 955 человек.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах России.
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