Еще 7884 случая коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 84 регионах России обнаружили 7884 новых случая COVID-19. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает Telegram-канал Оперативного штаба Москвы.

Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Уточняется, что 11,9 процента выявленных за сутки случаев коронавируса протекают без клинических симптомов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом за последние 24 часа от инфекции полностью выздоровели 8743 пациента. Еще 393 человека скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день в России выявлено 5 017 795 случаев заболевания в 85 регионах. Выздоровели 4 632 955 человек.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах России.

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