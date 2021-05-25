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Офтальмолог рассказала, какие гаджеты самые вредные для здоровья глаз
Фото: Pexels

Офтальмолог рассказала, какие гаджеты самые вредные для здоровья глаз

Елена Фролова

Здоровье

Какие гаджеты больше всего вредят зрению, объяснила врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, лазерный хирург Ксения Чиненова.

— Все мобильные технологические средства нацелены на то, чтобы фокусироваться на близком расстоянии, поэтому нагрузка на зрительный анализатор значительно возрастает. Самым вредным гаджетом является тот, у которого маленький экран и где используется мелкий шрифт, — пояснила врач.

При этом она подчеркнула, что это особенно опасно, когда человек проводит за ним слишком много времени. Эксперт рекомендовала при выборе между телефоном и планшетом, особенно для ребенка, отдать предпочтение планшету. Если стоит вопрос выбора между планшетом и компьютером, то выбрать компьютер. Соответственно между компьютером и телевизором лучше делать выбор в пользу последнего.

— То есть чем крупнее гаджет и дальше от него находится ребенок, тем гораздо лучше, — объяснила Чиненова.

Кроме того, офтальмолог подчеркнула, что нагрузка на глаза при близком расстоянии не является полезной и в старшем возрасте. Она может усилить усталость и спровоцировать головную боль, отмечает «Москва 24».

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