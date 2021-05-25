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«Отдушина в серой жизни»: Роза Сябитова порассуждала о курортных романах
Фото: instagram.com/syabitova_roza

«Отдушина в серой жизни»: Роза Сябитова порассуждала о курортных романах

Анастасия Колоскова

Звезды

Телевизионная сваха Роза Сябитова, которая нередко в своих соцсетях поднимает вопросы отношений между мужчиной и женщиной, на этот раз порассуждала о курортных романах и назвала причины их распространенности.

По словам телеведущей, расслабленная атмосфера отдыха позволяет мужчине и женщине отдаваться страсти без зазрения совести, так как все понимают, что эти отношения кратки и не влекут за собой никаких последствий.

— Отдушина в нашей серой жизни, эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, мечта «о морях и кораллах», о другой жизни, где каждый день — праздник, — охарактеризовала это явление Сябитова в своем Instagram-аккаунте.

Однако не все подписчики разделили подобное отношение к курортным романам. Многие из них высказались, что предпочитают проводить отпуск в компании мужей и категорически против адюльтеров на морском побережье.

«Никогда не хотела курортного романа! А вот вдвоем с мужем на море это супер»; «У меня с мужем вечный роман»; «С незнакомым человеком, в чужой постели, бред какой! Еще и запоминают на всю жизнь! Фу!», — написали фолловеры в комментариях к публикации.

Ранее Роза Сябитова рассказала о своем ритме жизни.

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