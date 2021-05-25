Следователи проведут проверку после загрязнения Черного моря около Туапсе

Фото: instagram/tuapseregion

Доследственная проверка будет проведена из-за нефтяного пятна в акватории Черного моря в районе Туапсе. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ во вторник, 25 мая.

Ранее стало известно, что в акватории Черного моря в 790 метрах от берега Туапсе был обнаружен разлив нефтепродуктов. Последствия попадания в воду загрязняющих веществ уже ликвидируются. В Туапсе ввели режим повышенной готовности.

— По факту обнаружения дрейфующего нефтяного пятна в юго-западном направлении побережья Черного моря организована доследственная проверка, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, выброс мог произойти с глубоководного выпуска. Следователи установят все обстоятельства произошедшего.

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