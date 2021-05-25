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Австралийские ученые опровергли известную гипотезу о появлении Млечного Пути
Фото: Pixabay

Австралийские ученые опровергли известную гипотезу о появлении Млечного Пути

Анастасия Колоскова

Наука

Австралийские ученые опровергли версию о том, что Млечный путь появился в результате столкновения галактик, так как он сам является типичной галактикой. К такому выводу они пришли, проанализировав галактику UGC 10738, которая так же в своем строении имеет тонкий и толстый диски.

По прежней версии, толстые и тонкие диски не свойственны спиральным галактикам и образовались из-за катастрофы много лет назад. При этом в тонком диске сосредоточено 85 процентов звезд, а в толстый входят в основном старые звезды, которые образовались в самом начале формирования галактики. Однако астрофизикам удалось при помощи наблюдений в VLT (Very Large Telescope) обнаружить, что похожей структурой обладает и галактика UGC 10738, которая находится в 320 миллионов световых лет от Земли. В связи с этим они сделали вывод, что Млечный Путь, вероятнее всего, прошел обычный путь формирования.

Кроме того, полученные с помощью VLT данные подтвердили, что звезды распределялись в UGC 10738 по возрасту, аналогично с нашей галактикой. Таким образом, Млечный путь и UGC 10738 проходили аналогичные этапы развития, что опровергает прежние версии астрономов, говорится в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

Ранее астрономы обнаружили в гало Млечного Пути огромные пузыри.

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