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Доктор Комаровский рассказал о закаливании детей холодной едой
Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский рассказал о закаливании детей холодной едой

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о пользе закаливания детей при помощи холодных напитков и еды.

Он отметил, что если родители не позволяют ребенку столкнуться с холодной пищей, она становится опасной.

— Это явление того же порядка, что и сквозняк (никогда не дуло, а как задуло — заболели), и патологическая стерильность (все мыли-кипятили, начали ползать — понос получили). В целом я не советую ограничивать холодное, вообще делать из этого проблему, — написал Комаровский в своем Instagram-аккаунте.

Медик порекомендовал в качестве закаливающей процедуры для детей сосать кубик льда с замороженным соком. Однако предупредил, что лучше начинать это делать в теплое время года. При этом врач обратил внимание, что болезнь горла после холодных напитков или еды — это не ангина, а обострение хронического тонзиллита.

Ранее доктор Комаровский рассказал о пользе дыхательных упражнений при восстановлении после COVID.

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