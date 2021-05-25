Уровень уличной преступности сократился на 6,7 процента за четыре месяца 2021 года

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Число уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,7 процента за первые четыре месяца 2021 года. Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-служба МВД России.

— В парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений уменьшилось на 22,2 процента, грабежей — на 35 процентов, краж — на 15,8 процента. По итогам четырех месяцев 2021 года общее число криминальных деяний, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,7 процента, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, также сократилось число квартирных краж и хищений транспортных средств — на 26,2 и 26 процентов соответственно.

Однако уровень IT-преступлений возрос на 31,5 процента. Отмечается, что большая часть правонарушений в этой области осуществляется посредством интернета.

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