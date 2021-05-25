Минобороны Армении опровергло информацию об обстреле на границе с Азербайджаном

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Информация о том, что Азербайджан нанес удар по Армении в Сюникской области, не подтвердилась. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении во вторник, 25 мая.

— Распространяемая информация об обстрелах со стороны противника на сисианском участке армяно-азербайджанской границы и якобы раненых в результате этого с армянской стороны не подтверждается. На этом участке границы инцидентов не зафиксировано, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций у Гегаркуника. Сообщалось, что в результате инцидента погиб армянский солдат.

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