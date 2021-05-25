Белый дом не ожидает резкого улучшения отношений после встречи Путина и Байдена

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США не ожидают, что после встречи Джо Байдена и президента России Владимира Путина отношения между странами сразу улучшатся. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 25 мая.

— Мы предложили саммит, потому что считаем это возможностью продвинуть наши национальные интересы и тематику. Мы не предполагаем, что после него все станет легко и безоблачно. Напротив, мы ожидаем, что у нас по-прежнему будут трудные беседы и продолжится конфронтация в областях, где у нас есть разногласия. Но это возможность продвижения к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, — приводит слова Псаки ТАСС.

Ранее Кремль подтвердил, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Швейцарии.

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