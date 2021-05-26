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Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 мая

Татьяна Плотникова

Город

В среду, 26 мая, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. При переменной облачности вечером местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса тепла, в Подмосковье возможно от 20 до 25 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 752 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 40 процентов. Содержание кислорода в приземном слое воздуха превысит норму на семь-восемь единиц, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее россиян предупредили о предстоящих 27-29 мая мощных магнитных бурях.

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