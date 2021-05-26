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Продлен прием заявок на конкурс «Московские мастера» в туристических номинациях
Фото: pixabay.com

Продлен прием заявок на конкурс «Московские мастера» в туристических номинациях

Анастасия Волоснова

Город

Подать заявку на конкурс «Московские мастера» в номинациях «Экскурсовод», «Гид-переводчик», «Консьерж гостиницы» и «Администратор гостиницы» можно будет до 11 июня 2021 года.

Чтобы присоединиться к конкурсу в новых номинациях «Администратор гостиницы» и «Консьерж гостиницы», в творческом задании необходимо поделиться своим мнением, как можно улучшить качество обслуживания в отеле.

Гиды-переводчики и экскурсоводы для участия в программе должны разработать пешеходный или автобусный маршрут по столице. Уточняется, что часть пути необходимо записать на видео.

Все работы, которые пришлют участники, будет проверять профессиональное жюри, куда войдут столичные промышленники, предприниматели, представители городского Комитета по туризму и другие специалисты.

Конкурс завершится 30 июня, после чего будут оглашены и награждены победители. Торжественную церемонию закрытия проведут в канун празднования Дня города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали, как город помогает начать бизнес.

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