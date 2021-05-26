Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кураторы проекта «Московское долголетие» пройдут курсы повышения квалификации
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Кураторы проекта «Московское долголетие» пройдут курсы повышения квалификации

Анастасия Волоснова

Город

До конца 2021 года все сотрудники проекта «Московское долголетие» пройдут курсы повышения квалификации. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

В настоящее время началось обучение первого потока кураторов проекта, которое предполагает проведение онлайн-лекций и очных тренингов. На занятиях расскажут о психологических особенностях пенсионеров, а также разберут, как привлекать к проекту новых участников. После прохождения курса участники получат сертификаты.

Уточняется, что образовательная программа реализуется на базе Института дополнительного профессионального образования. Курс пройдет вся команда проекта, куда входят 1,4 тысячи человек.

— Они ежедневно лично общаются с участниками проекта, помогают подбирать занятия, а также вносят вклад в решение многих городских задач. Профессионализм куратора действительно может изменить жизнь подопечного, — отметил Филиппов.

Он добавил, что специалистов знакомят с современными технологиями работы, чтобы помогать пожилым людям находить мотивацию и новое хобби, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали, как город помогает начать бизнес.

Читайте также: Занятия вокалом в проекте «Московское долголетие» помогают укрепить дыхательную систему

пенсионерыобучение«Московское долголетие»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте