Кураторы проекта «Московское долголетие» пройдут курсы повышения квалификации

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

До конца 2021 года все сотрудники проекта «Московское долголетие» пройдут курсы повышения квалификации. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

В настоящее время началось обучение первого потока кураторов проекта, которое предполагает проведение онлайн-лекций и очных тренингов. На занятиях расскажут о психологических особенностях пенсионеров, а также разберут, как привлекать к проекту новых участников. После прохождения курса участники получат сертификаты.

Уточняется, что образовательная программа реализуется на базе Института дополнительного профессионального образования. Курс пройдет вся команда проекта, куда входят 1,4 тысячи человек.

— Они ежедневно лично общаются с участниками проекта, помогают подбирать занятия, а также вносят вклад в решение многих городских задач. Профессионализм куратора действительно может изменить жизнь подопечного, — отметил Филиппов.

Он добавил, что специалистов знакомят с современными технологиями работы, чтобы помогать пожилым людям находить мотивацию и новое хобби, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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