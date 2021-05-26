Врачи назвали способ выявить раковые родинки

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Так называемые раковые родинки можно выявить в домашних условиях. О том, как это сделать, рассказала врач Ирина Добрецова.

По словам специалиста, следует обратить внимание на половинки родинки — они должны быть одинакового размера и формы. Кроме того, важно отслеживать состояние краев невуса. Они также должны быть ровными.

На обследование рекомендуется идти в том случае, если границы вытягиваются или приобретают зубчатую структуру. Большое значение имеет и цвет пятнышка. Он не должен меняться с разных сторон.

Упростить наблюдение за изменениями родинки поможет внимательность к ее размерам. Диаметр неопасного образования обычно не превышает шести миллиметров.

Также важно не допускать трения родинки об одежду — это может привести к ее перерождению, пишет 360.

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