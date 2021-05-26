Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Совенок Москвенок и кот МЭШик украсят новые карты школьников столицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Совенок Москвенок и кот МЭШик украсят новые карты школьников столицы

Анастасия Волоснова

Город

Совенок Москвенок и кот МЭШик появятся на новом дизайне карт для школьников столицы. В голосовании за новый вид карт на сайте «Школа большого города» приняли участие более 15 тысяч человек.

Уточняется, что опрос начался 11 мая. Москвичи отдали 3987 голосов за карты с изображением совенка Москвенка и кота МЭШика, который является виртуальным помощником Московской электронной школы. Карты с обновленным дизайном планируют выпустить к началу нового учебного года.

Напомним, по карте «Москвенок» юные жители столицы могут делать покупки в столовой и буфете, а родители имеют возможность отслеживать посещаемость детей, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась школа начинающего волонтера «Включайся!».

Читайте также: Москвичам рассказали, как город помогает начать бизнес

школадетидизайн
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте