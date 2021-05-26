Совенок Москвенок и кот МЭШик украсят новые карты школьников столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Совенок Москвенок и кот МЭШик появятся на новом дизайне карт для школьников столицы. В голосовании за новый вид карт на сайте «Школа большого города» приняли участие более 15 тысяч человек.

Уточняется, что опрос начался 11 мая. Москвичи отдали 3987 голосов за карты с изображением совенка Москвенка и кота МЭШика, который является виртуальным помощником Московской электронной школы. Карты с обновленным дизайном планируют выпустить к началу нового учебного года.

Напомним, по карте «Москвенок» юные жители столицы могут делать покупки в столовой и буфете, а родители имеют возможность отслеживать посещаемость детей, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась школа начинающего волонтера «Включайся!».

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