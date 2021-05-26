Первые заявки на субсидии по рекламе для предпринимателей одобрили в Москве

Фото: Pixabay

Предпринимателям Москвы одобрили первые заявки на субсидии по рекламе. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, полученные средства позволят предпринимателям компенсировать затраты на покупку оборудования, лизинг, на участие в выставках и другие расходы.

Уточняется, что участники программы могут получить до 700 тысяч рублей. Однако компенсировать можно будет не более 50 процентов затрат. Поддержка касается размещения рекламы в «Яндекс. Директ» и Google, социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», в Instagram-аккаунтах и на других площадках.

— Первым четырем московским предпринимателям компенсировали затраты на продвижение товаров или услуг на рекламных интернет-площадках на сумму 1,9 миллиона рублей. Всего на последней комиссии одобрены 62 заявки на субсидии и гранты на сумму более 84 миллионов рублей, — пояснил Фурсин.

Компания Can Touch одной из первых получила субсидию на 605 тысяч рублей. Генеральный директор компании Владимир Румянцев отметил, что на портале i.moscow несложно заполнить заявку на финансовую поддержку.

Отмечается, что экспортеры Москвы получат 16 грантов на общую сумму 41,3 миллиона рублей. Всего во время первой заявочной кампании 2021 года было одобрено 148 заявок на общую сумму 198,9 миллиона рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для НКО начался в Москве.

Читайте также: Наталья Сергунина: Обучающая программа соберет представителей креативных индустрий в Москве