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Вокзал «Восточный» обеспечили необходимой энергетической мощностью
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Вокзал «Восточный» обеспечили необходимой энергетической мощностью

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Восточный вокзал Карта всех событий

Новый вокзал «Восточный» в Москве обеспечили необходимой энергетической мощностью. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты построили на вокзале трансформаторную подстанцию. Кроме того, на объекте провели четыре кабельные линии на десять килловатт, протяженность которых составила шесть километров.

В ведомстве напомнили, что «Восточный» впервые за последние 100 лет станет первым вокзалом в Москве, предназначенным одновременно для поездов ближнего и дальнего следования.

— В 2020 году «Россети Московский регион» подключили к сетям транспортно-пересадочный узел «Черкизово», объединяющий станцию «Черкизовская» Сокольнической линии метро, станцию МЦК Локомотив и остановки наземного городского транспорта. В его составе заработает и вокзал «Восточный», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что движение на Красносолнечной улице временно ограничат из-за инженерных работ.

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транспортвокзалэнергетика
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