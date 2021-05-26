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Москвича будут судить за убийство бывшей жены на западе столицы
Фото: СК РФ

Москвича будут судить за убийство бывшей жены на западе столицы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Беловежская улица Карта всех событий

В суде рассмотрят дело 42-летнего москвича, которого обвиняют в убийстве бывшей супруги и незаконном обороте оружия. Об этом говорится на сайте прокуратуры Москвы.

Напомним, 23 декабря мужчина попытался убить свою 40-летнюю экс-супругу, выстрелив ей в голову на парковке бизнес-центра на Беловежской улице. Мужчина напал на бывшую жену во время ссоры на почве ревности. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.

На злоумышленника завели дело по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».

Мужчина рассказал следователям, что выбросил оружие в реку. Он частично признал свою вину, заявив, что не хотел убивать бывшую супругу. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

В ближайшее время уголовное дело направят в Кунцевский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее СК попросил суд арестовать обвиняемого в растлении девочки на детской площадке в Москве.

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