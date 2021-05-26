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Около 17,5 миллиона «квадратов» недвижимости могут построить в Москве по проектам КРТ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 17,5 миллиона «квадратов» недвижимости могут построить в Москве по проектам КРТ

Иван Юминов

Город

Около 17,5 миллиона квадратных метров недвижимости могут построить в Москве в рамках 71 проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в среду, 26 мая.

— Сегодня в Москве прорабатывается 71 проект КРТ для редевелопмента территорий бывших промзон с площадью земельных участков около одной тысячи гектар. На этих площадках может быть построено порядка 17,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, — рассказала Княжевская.

Предварительно, 27 процентов застройки придется на промышленные объекты, 39 процентов — на общественные, и 34 процента придется на жилье.

Ранее сообщалось, что горячая линия по вопросам комплексного развития территорий появилась в Москве.

Читайте также: Андрей Бочкарев: В рамках реализации первого проекта КРТ в Москве возведут пять социальных объектов

недвижимость в МосквеЮлиана Княжевскаястроительство
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