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Утвержден предмет охраны ансамбля храма Николы в столичных Хамовниках
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Утвержден предмет охраны ансамбля храма Николы в столичных Хамовниках

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Льва Толстого, 2 Карта всех событий

Утвержден предмет охраны ансамбля храма Николы в Хамовниках. Об этом сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов в среду, 26 мая.

— Ансамбль храма Николы в Хамовниках является одним из символов района. В оформлении фасадов церкви есть и черты нарышкинского барокко, но главная ценность внешнего ее убранства — многочисленные изразцы, обильно использованные на фасадах: зеленые муравленые изразцы, вставленные по три штуки в каждый кокошник основного храма, а также многоцветные поливные изразцы в ширинках шатровой колокольни, — рассказал руководитель ведомства.

Храм, расположившийся на углу Комсомольского проспекта и улицы Льва Толстого, построили в 1679–1682 годах. Его освятили при царе Федоре Алексеевиче. К 1694 году достроили трапезную с приделами, а также колокольню — и храм обрел привычный внешний облик.

Отмечается, что колокольня храма Николы является одной из самых высоких шатровых колоколен города: ее шатер украшают 32 слуховых окошка. В проекте предмета охраны учтено уникальное архитектурно-художественное оформление фасадов и интерьеров церкви, в том числе масляная живопись второй половины XIX века и художественный металл, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что воскресную школу и храм планируют разместить в столице на улице Гурьянова.

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храмруководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельяновпредмет охраны
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