Памятник «Медный всадник» промыли накануне Дня города в Санкт-Петербурге

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Памятник Петру Первому, известному многим под названием «Медный всадник», традиционно помыли в Санкт-Петербурге накануне Дня города.

Для того чтобы промыть пятиметровый монумент и постамент, реставраторам понадобились три часа. За это время они очистили его от пыли и грязи, которая скапливалась в течение года. Специалисты также избавились от сажи, которая появляется в связи с выхлопными газами, а также от следов пребывания птиц. Как объяснили мастера, сложнее всего очистить монумент от помета, так как он достаточно едкий, потому что в его составе есть щелочь. Чтобы не повредить памятник его промывали специальными нейтральными средствами.

— Они растворяются в воде, потом взбиваются в пену, а далее кистями наносятся на поверхность памятника, — объяснила заведующая службой по текущему уходу и содержанию памятников государственного музея городской скульптуры Екатерина Макеева.

Затем, по ее словам, работники смывают раствор распыленной струей воды. При этом до проведения всех работ реставраторы сначала осмотрели памятник, отмечает «МИР 24». Уточняется, что «Медного всадника» начали приводить в порядок с утра 26 мая. Эксперты боялись, что им может помешать дождь. Дело в том, что помыть скульптуру при непогоде можно, а вот нанести воск – проблематично. Для этого она должна быть совершенно сухой.

Источник: mir24.tv

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