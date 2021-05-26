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Фестиваль мороженого отменили в Санкт-Петербурге
Фото: pexels.com / Daria Shevtsova

Фестиваль мороженого отменили в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Общество

Фестиваль мороженого, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 29 мая, отменен. Данное решение приняли местные городские власти в связи с плохой эпидемиологической обстановкой. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Мероприятие собирались организовать на площади Островского. Предполагалось, что у жителей и гостей города на Неве появится возможность отведать порядка 50 сортов мороженого.

При этом гуляния в честь Дня города в Санкт-Петербурге не стали отменять. В Большом концертном зале «Октябрьский» пройдет праздничный концерт с участием звезд эстрады, а в 21:30 начнется «Классика на Дворцовой», отмечают «Невские новости».

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