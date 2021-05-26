СК задержал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Воробьева

Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) задержал начальника одного из отделов ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева и его заместителя Александра Швецова по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы в среду, 26 мая.

— В суд поступили ходатайства об избрании в отношении Воробьева и Швецова меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в суде.

Им вменяется статья «Злоупотребление должностными полномочиями», отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию.

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