Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СК задержал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Воробьева
Фото: СК РФ

СК задержал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Воробьева

Иван Юминов

Происшествия

Следственный комитет (СК) задержал начальника одного из отделов ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева и его заместителя Александра Швецова по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы в среду, 26 мая.

— В суд поступили ходатайства об избрании в отношении Воробьева и Швецова меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в суде.

Им вменяется статья «Злоупотребление должностными полномочиями», отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию.

Читайте также: Москвича будут судить за убийство бывшей жены на западе столицы

обвинение в превышении полномочийРосгвардияСК России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда босс — молокосос

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Все мнения
О проекте