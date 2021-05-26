Владимир Путин оценил темпы выполнения гособоронзаказа

Фото: Администрация президента РФ

В 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 99,8 процента. Об этом в среду, 26 мая, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК.

Он назвал этот показатель хорошим. Путин отметил, что важно четко в срок по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружений и техники. Глава государства подчеркнул, что предприятия оборонно-промышленного комплекса столкнулись с непростыми вызовами из-за ситуации с коронавирусом. Власти РФ поддерживали их, сообщает РИА Новости.

Путин добавил, что своевременные меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов.

Ранее Владимир Путин назвал восстановление уровня доходов приоритетной задачей властей. По его словам, необходимо добиться перехода к росту реальных доходов граждан.

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