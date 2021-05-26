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Почти 19 тысяч деревьев высадили сотрудники МЖД в рамках акции «Лес Победы»
Фото: Анна Быкова

Почти 19 тысяч деревьев высадили сотрудники МЖД в рамках акции «Лес Победы»

Иван Юминов

Город

Сотрудники Московской железной дороги (МЖД) высадили почти 19 тысяч деревьев в рамках эколого-патриотической акции «Лес Победы». Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 26 мая.

— В региональной эколого-патриотической акции, которая проводилась с 24 апреля по 25 мая, приняли участие 450 работников МЖД. На землях лесного фонда и муниципалитетов в этом году железнодорожники высадили 18,8 тысячи саженцев ели и сосны в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, — рассказали в организации.

Всего за семь лет проведения акции работники МЖД высадили более 143 тысяч деревьев, отмечается на сайте МЖД.

Ранее сообщалось, что качество более чем десяти тысяч деревьев исследуют в Москве в 2021 году.

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