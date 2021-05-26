Рестораторы поддержали идею Собянина по защите посетителей заведений от коронавируса

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Рестораторы поддержали новую идею столичных властей по защите клиентов городских заведений от коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» рассказали компетентные эксперты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных предпринимателей проработать план по защите клиентов ресторанов и кафе на фоне пандемии COVID-19. Глава города порекомендовал бизнесменам отвести «свободную зону от ковида у себя в ресторане, где люди с прививками находятся». Собянин обратил внимание, что этим должны заниматься не власти города, а именно рестораторы, поскольку вакцинация против коронавирусной инфекции носит исключительно добровольный характер.

В свою очередь президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров положительно оценил предложение мэра, но отметил, что у идеи есть свою нюансы реализации, которые еще предстоит обдумать.

— Идея будет обсуждаться, — сказал собеседник «ВМ».

Глава компании Hurma Management Group Дмитрий Левицкий также выразил мнение, что идея непростая с точки зрения реализации, но стимулировать граждан прививаться от COVID-19 нужно. При этом меры должны носить позитивный посыл и не выглядеть как угрозы, уточнил ресторатор.

— Думаю, что это предложение — это такой проброс на будущее, где мы будем думать, как допривить нужное количество граждан, — заключил он.

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