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Мясников поддержал идею Собянина по защите клиентов ресторанов от COVID-19
Фото: Youtube / Ксения Собчак

Мясников поддержал идею Собянина по защите клиентов ресторанов от COVID-19

Марина Найденкова

Общество

Адресованное бизнесу предложение мэра Москвы Сергея Собянина о защите клиентов от COVID-19 является правильным. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее глава города призвал предпринимателей столицы создать план по защите клиентов в условиях коронавируса. Мэр посоветовал бизнесу выделить «свободную зону от ковида у себя в ресторане, где люди с прививками находятся». При этом Собянин уточнил, что это должны делать не власти, а именно бизнес, поскольку «у нас добровольная прививка».

— Я от всей души — за, — отреагировал на инициативу Мясников. — Потому что, как это не звучит дико для кого-то, сейчас время именно сегрегации (разделение людей на группы — прим. «ВМ») по иммунологическому признаку.

Врач считает, что россияне своей несознательностью проваливают вакцинацию, а к ней нужно сподвигнуть.

— Принуждение к миру. Если мы будем равны в правах с невакцинированными, то тогда какой смысл? И в ресторанах. Я бы не пускал на концерты, в самолет... Да, это сегрегация по иммунологическому признаку. Но что делать? Не умеете — научим, не хотите — заставим. Время такое, — добавил он.

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