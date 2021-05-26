Сергей Собянин предложил бизнесу Москвы создать план по защите клиентов от COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям города создать план по защите клиентов в условиях коронавируса. Об этом глава города заявил в среду, 26 мая.

— Сделайте свободную зону от ковида у себя в ресторане, где люди с прививками находятся, еще что-нибудь придумайте. Но это не мы должны делать, а вы. У нас добровольная прививка, но вы для себя все равно продвигать это должны со своей стороны, — рассказал мэр.

Защита людей также должна быть социальной ответственностью бизнеса, добавил Собянин. Кроме того, глава города отметил, что в последнюю неделю в Москве отмечается положительная динамика по снижению случаев COVID-19.

Всего в столице прививку от коронавируса сделали 1,5 миллиона человек, приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что около 500 миллиардов рублей поддержки получил бизнес в Москве во время пандемии COVID-19.

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