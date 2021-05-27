Врач сообщил о смертельной опасности строительной пыли

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Оседающая в легких человека строительная пыль может приводить к бронхиальной астме, фиброзу, атипичным пневмониям и даже онкологии. Об этом сообщил медицинский директор «Инвитро-Москва» Дмитрий Кондратьев.

Он отметил, что строительные и ремонтные работы в квартирах, офисах и на улицах городов ведут к увеличению содержания пыли в воздухе. Учитывая, что в состав пыли входят различные компоненты, она может обладать патогенными свойствами для человека.

По словам Кондратьева, пыль является одним из самых распространенных аллергенов, а опасность аллергии в том, что она может приводить к серьезным заболеваниям типа бронхиальной астмы или атипичной пневмонии.

— Раздражение слизистых оболочек может привести и к заболеваниям, которые часто являются следствием простуд: хронический ринофарингит, хронические бронхиты, хроническая обструктивная болезнь легких, — рассказал врач.

Он добавил, что фиброгенное воздействие строительной пыли тоже опасно, особенно пыли с высоким содержанием диоксида кремния. Оно вызывает рубцевание легких, то есть фиброз, тяжелые формы которого неизлечимы.

Также медик сообщил, что уже давно установлена связь между раком легкого и частицами строительных материалов, в частности, искусственными минеральными волокнами, передает РИА Недвижимость.

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