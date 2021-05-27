Малышева назвала три неочевидных симптома проблем с печенью

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Телевизионный врач Елена Малышева в эфире передачи на Первом канале перечислила три симптома, которые могут сигнализировать о проблемах с печенью.

Так, на нездоровую печень, по словам медика, указывает увеличение груди у мужчин — гинекомастия. Как пояснил гастроэнтеролог Игорь Городокин, функцией печени является, в том числе, выведение токсинов из организма. В случае болезни органа у мужчин накапливается женский половой гормон эстроген, который и проводит к проявлению женских черт.

Еще одним настораживающим признаком, отметила Малышева, должно стать появление синяков при незначительном физическом воздействии. Это происходит из-за того, что, в случае повреждения печени, нарушается процесс произведения органом белков, которые отвечают за свертываемость крови.

Помимо этого, Малышева порекомендовала не оставлять без внимания красный цвет ладоней. Как пояснил Городокин, этот симптом также связан с увеличением количества половых гормонов, из-за чего происходит расширение сосудов в ладонях и в области большого пальца.

Телеведущая предупредила, что при появлении одного из перечисленных симптомов важно проверить печень при помощи УЗИ-диагностики, а также сдать анализы на ферменты.

Ранее диетолог рассказала, что для здоровья печени следует отказаться от алкоголя, а также калорийной и жирной еды.

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