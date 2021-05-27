Стартовал прием заявок на участие в программе поддержки стартапов StartHub.Moscow

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В столице начался прием заявок на участие во втором наборе программы поддержки технологичного предпринимательства StartHub.Moscow.

Те, кто пройдет отбор, смогут сформировать карту развития бизнеса, а также получить поддержку экспертов и доступ к площадке «Старт Хаб на «Красном Октябре».

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, принять участие во втором наборе смогут сто технологических компаний.

— В этот раз при отборе резидентов экспертная комиссия будет делать упор на решения с технологией искусственного интеллекта, — сказал Фурсин.

Программа рассчитана на пять месяцев. Участники смогут посещать конференции, питч-сессии, вебинары, круглые столы и другие мероприятия.

Завершится программа демоднем с участием специалистов из крупных корпораций, венчурных инвесторов, а также частных инвесторов, которые готовы оказать финансовую помощь предпринимателям в развитии проектов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве для горожан подготовили культурно-образовательный проект «Летний «Октябрь». В его программе свыше 150 деловых и научно-популярных мероприятий.

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