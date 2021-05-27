Шестерых армянских военных задержали при попытке перейти границу с Азербайджаном

Фото: mod.gov.az / Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что армянские военнослужащие попытались пересечь границу, шесть человек были задержаны. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали в четверг, 27 мая.

По ее данным, инцидент произошел в 3:00 27 мая в районе населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района.

— Разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу, — говорится в сообщении.

При этом, сообщили в Минобороны, шесть армянских военных были обезоружены и взяты в плен азербайджанскими военнослужащими. По их данным, задержанные пытались заминировать пути снабжения.

В пресс-службе также добавили, что у границы наблюдалось скопление боевой техники, в том числе армянские танки. Военные Азербайджана пресекли эти действия, сообщает РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян подтвердил подлинность появившегося в интернете проекта документа о границах.

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