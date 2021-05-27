Метеорологи предупредили о рекордно жарком годе в ближайшие пять лет

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В ближайшие пять лет нашу планету, вероятно, ожидает по меньшей мере один рекордно жаркий год. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), со ссылкой на исследование британской метеорологической службы.

По данным метеорологов, вероятность того, что один год в период между 2021 и 2025 годами побьет температурный рекорд 2016-го и всей истории наблюдений, составляет 90 процентов.

Согласно прогнозам, среднегодовая мировая температура будет выше на 1,5 градуса Цельсия доиндустриального уровня.

Как отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, повышение температуры приведет к активному таянию ледников, увеличению уровня моря, а также к экстремальным погодным условиям и рискам здоровью людей, развитию окружающей среды и продовольственной безопасности, сообщает РИА Новости.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что с учетом глобального потепления в средних широтах, лето 2021 года будет аномально теплым.

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