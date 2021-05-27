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Дептранс подвел итоги тестирования системы оплаты поездок банковской картой в МЦД
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Дептранс подвел итоги тестирования системы оплаты поездок банковской картой в МЦД

Полина Долганова

Город
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Подольск Карта всех событий

Неделю назад Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в тестовом режиме запустил на МЦД оплату проезда банковской картой. В четверг, 27 мая, Telegram-канал департамента подвел итоги эксперимента.

Так, за семь дней банковской картой поездки оплатили 34 тысячи горожан. Из них 12,6 тысячи на D1, более 21,4 тысячи — на D2. Чаще всего системой пользовались на станции Подольск.

В дептрансе также отметили один из минусов, который удалось выявить в период тестового режима. Не все пассажиры закрывают свою поездку, то есть прикладывают карту или телефон только на входе в метро, но не на выходе.

Отмечается, что с 7 июня незакрытые поездки будут грозить штрафом. Кроме того, не стоит забывать, что на входе и на выходе необходимо прикладывать одно и то же устройство.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут бесплатно получить карту «Тройка» с уникальным дизайном, посвященным миллионному автомобилю «Москвич», при посещении выставки в Музее транспорта 28 мая.

Читайте также: Новая платформа появится на станции Каланчевская МЦД-2 в июне

банковская картаМетроМЦД
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