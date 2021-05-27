Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2886 пациентов за последние сутки

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве за сутки вылечились еще 2886 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

За все время пандемии в столице вылечились 1 052 132 человека.

За последние 24 часа было подтверждено 3105 новых случаев заболевания, госпитализирован 971 человек, 58 пациентов скончались.

Фото: Оперштаб

Ранее ученые из Университета Гете во Франкфурте назвали причину появления тромбов у некоторых пациентов, использовавших в качестве профилактики коронавирусной инфекции вакцины от AstraZeneca и Johnson&Johnson.

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