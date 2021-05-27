Новым главой ГИБДД Москвы стал генерал-майор полиции Александр Быков

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В столице на пост начальника управления ГИБДД Москвы утвердили заместителя начальника ГИБДД РФ генерал-майора полиции Александра Быкова. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в четверг, 27 мая.

На сайте ведомства пояснили, что 27 мая начальник столичного главка МВД Олег Баранов представил Александра Быкова руководящему составу.

— На всех этапах службы Александр Игоревич проявил себя грамотным, принципиальным руководителем, обладающим высокими организаторскими способностями и большим практическим опытом, — сказал Баранов.

Он поздравил нового руководителя с назначением и вручил ему служебное удостоверение.

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