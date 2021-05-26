Путин освободил Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ

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Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 26 мая.

Документ вступил в силу со дня подписания.

Ранее Владимир Путин назначил Владимира Винокурова послом РФ в Гватемале. Также глава государства освободил Винокурова от должности посла России в Ямайке, а также от должности посла в Антигуа и Барбуде по совместительству. Вместо него на эту должность был назначен Сергей Петрович

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