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Путин освободил Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ
Фото: Алексей Зайцев / ТАСС

Путин освободил Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 26 мая.

Документ вступил в силу со дня подписания.

Ранее Владимир Путин назначил Владимира Винокурова послом РФ в Гватемале. Также глава государства освободил Винокурова от должности посла России в Ямайке, а также от должности посла в Антигуа и Барбуде по совместительству. Вместо него на эту должность был назначен Сергей Петрович

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