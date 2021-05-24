Путин назначил Винокурова послом РФ в Гватемале

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал документ о назначении Владимира Винокурова послом в Гватемале. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 24 мая.

— Назначить Винокурова Владимира Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гватемала, — говорится в тексте документа.

Также глава государства освободил Винокурова от должности посла России в Ямайке, а также от должности посла в Антигуа и Барбуде по совместительству. Вместо него на эту должность был назначен Сергей Петрович, говорится в указе.

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