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Путин назвал приоритетную задачу российских властей
Фото: Администрация президента РФ

Путин назвал приоритетную задачу российских властей

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Восстановление уровня доходов граждан Российской Федерации является приоритетной задачей российских властей. Об этом в среду, 26 мая, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

По его словам, необходимо добиться перехода к росту реальных доходов граждан.

— Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней, — приводит слова Путина ТАСС.

Также президент России заявил о необходимости увеличения числа занятых в стране. По его словам, в РФ сохраняется устойчивая тенденция на снижения безработицы и восстановление ранка труда после пандемии.

Читайте также: Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России после пандемии

экономикадоходы россиянВладимир Путин
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