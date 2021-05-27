Россияне рассказали, за какую зарплату готовы отказаться от отпуска

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Сервис «Работа.ру» провел исследование, чтобы выяснить, за какую зарплату россияне согласны работать без отпусков.

В среднем по России, как отмечают аналитики, люди готовы остаться без отпуска за 413 600 рублей. Москвичи согласны на 405 100 рублей, а жители Санкт-Петербурга готовы работать без отдыха за 418 300 рублей.

Как сообщает RT, в исследовании приняли участие около пяти тысяч пользователей сервиса со всех регионов страны.

Ранее были названы вакансии в регионах России с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц.

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