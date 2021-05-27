Путин заявил об уникальности новых видов российского вооружения

Фото: Администрация президента РФ

Уникальность новых видов вооружения в Российской Федерации была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии. Об этом в четверг, 27 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Министерства обороны и представителями ОПК.

Глава государства отметил, что по своим характеристикам новое вооружение РФ не только не уступает, но зачастую превосходит иностранные образцы, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявлял, что более 85 процентов командиров ВС России получили боевой опыт в Сирии.

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