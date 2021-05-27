Владимир Путин рассказал об испытаниях Ил-112В
Государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются. Об этом в четверг, 27 мая, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.
По его словам, в этом году в войска планируется поставить два самолета Ил-112В. В настоящее время поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124 с использованием отечественных комплектующих. Более того, возобновится производство Ил-76 на новой технологической основе, сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявил, что уникальность новых видов вооружения в Российской Федерации была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.
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