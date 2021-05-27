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Около 600 тысяч человек тяжело перенесли коронавирус в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 600 тысяч человек тяжело перенесли коронавирус в России

Михаил Алимов

Общество

Примерно 600 тысяч человек в России переболели COVID-19 в среднетяжелой, тяжелой и крайне тяжелой форме, рассказывает директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины и главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

В своей презентации она сообщила о последствиях такой формы болезни. Среди них одышка, повышенная утомляемость, выпадение волос, повышенная тревожность и депрессия.

Оксана Драпкина также обратила внимание на актуальность проблемы по размещению таких пациентов.

Как упоминает Интерфакс, реабилитация после коронавируса необходима 80 процентам пациентов.

Ранее российские ученые нашли способ выявить риск сосудистых осложнений у больных COVID-19.

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