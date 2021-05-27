Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
TikTok оштрафовали еще на полтора миллиона рублей
Фото: pixabay

TikTok оштрафовали еще на полтора миллиона рублей

Кирилл Николаев

Общество

Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района оштрафовал социальную сеть TikTok еще на 1,5 миллиона рублей за неудаление противоправной информации о несогласованных акциях. Об этом в четверг, 27 мая, заявила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Этот штраф стал вторым в отношении TikTok. Соцсеть уже штрафовали по аналогичным основаниям на 2,6 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы.

Читайте также: Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей

штрафсудTikTok
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Все мнения
О проекте