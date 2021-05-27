TikTok оштрафовали еще на полтора миллиона рублей

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Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района оштрафовал социальную сеть TikTok еще на 1,5 миллиона рублей за неудаление противоправной информации о несогласованных акциях. Об этом в четверг, 27 мая, заявила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Этот штраф стал вторым в отношении TikTok. Соцсеть уже штрафовали по аналогичным основаниям на 2,6 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы.

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