Знали, где ключ: мужчина снял квартиру «по знакомству» и остался без вещей на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, 1-й Вешняковский проезд Карта всех событий

Силовики задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже электронной техники из квартиры на юго-западе Москвы. Ими оказались ранее судимый 22-летний местный житель и его знакомый — 34-летний приезжий. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел в 1-м Вешняковском проезде. Мужчины украли технику у своего знакомого. В ведомстве уточнили, что один из злоумышленников ранее арендовал это же помещение, поэтому точно знал, где спрятан ключ. Сумма ущерба составила 33 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 22-летнего молодого человека заключили под стражу, а его подельника отпустили под подписку о невыезде.

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