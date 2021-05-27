Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Знали, где ключ: мужчина снял квартиру «по знакомству» и остался без вещей на юго-западе Москвы
Фото: МВД

Знали, где ключ: мужчина снял квартиру «по знакомству» и остался без вещей на юго-западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Россия, Москва, 1-й Вешняковский проезд Карта всех событий

Силовики задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже электронной техники из квартиры на юго-западе Москвы. Ими оказались ранее судимый 22-летний местный житель и его знакомый — 34-летний приезжий. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел в 1-м Вешняковском проезде. Мужчины украли технику у своего знакомого. В ведомстве уточнили, что один из злоумышленников ранее арендовал это же помещение, поэтому точно знал, где спрятан ключ. Сумма ущерба составила 33 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 22-летнего молодого человека заключили под стражу, а его подельника отпустили под подписку о невыезде.

Читайте также: Женщину обокрали почти на 32,5 миллиона рублей, пока она лежала в больнице

кража из квартирызадержание подозреваемогокража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Все мнения
О проекте