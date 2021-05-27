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«Остались ошметки»: Солнцев резко высказался о приходе Давы в «Дом-2»
Фото: Youtube / Super

«Остались ошметки»: Солнцев резко высказался о приходе Давы в «Дом-2»

Юлия Евграфова

Общество

Решение сделать блогера и музыканта Давида Манукяна (Dava) ведущим реалити-шоу «Дом-2» было провальным. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился экс-участник телепроекта, шоумен Рустам Солнцев.

Ранее стало известно, что Dava станет ведущим «Дома-2» вместо его экс-возлюбленной Ольги Бузовой, которая еще в апреле отказалась участвовать в проекте. Блогер будет работать вместе с Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым.

— Людям нужна правда и душа. Никакой души от этого Давы не будет. Как и не было до этого. Мне наплевать на проект, от которого остались ошметки. Мне плевать, тяжело Даве будет вести его или нет, — сказал Солнцев, отметив, что от «Бузовой номер два» не будет никакого рейтинга.

Экс-участник «Дома-2» также призвал судить о личности Манукяна по его недавнему поступку. Блогер отправился в Казань на место трагедии, где в одной из школ парень расстрелял людей. Потом оказалось, как уточнил Солнцев, что все посты блогера якобы были проплаченной рекламой.

Читайте также: «Отсылка к Бузовой?»: Дава опубликовал странное видео в Instagram

телепроект «Дом-2»Рустам СолнцевДавид Манукян
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