Адвокат рассказала о состоянии задержанного в Минске Протасевича

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Адвокат Инесса Оленская встретилась с задержанным Минске бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Она заявила, что Протасевич не жаловался на состояние здоровья.

— Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался, — приводит слова адвоката РИА Новости.

Оленская отметила, что дала подписку о неразглашении обстоятельств дела.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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